Мемориальную доску Немцову установят в Москве 16 марта

В пятницу, 16 марта, на доме номер 3 по Малой Ордынке установят мемориальную доску российскому политику Борису Немцову. Об этом на своей странице в Instagram сообщила телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая выступила с инициативой установки Собчак знака.

Она поблагодарила жильцов дома, мэра Москвы Сергея Собянина, который поддержал заявку на установку памятной таблички, и других участников сбора подписей.

"Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто", — рассказала Собчак.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. Осенью прошлого года на его доме уже пытались установить мемориальную доску, но тогда это не дали сделать общественные активисты.