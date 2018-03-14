Фристайлист Буров продает подаренный за бронзу Олимпиады автомобиль

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане фристайлист Илья Буров принял решение выставить на продажу подаренный ему за победу на Олимпиаде автомобиль BMW. Стоимость машины оценена в 4 миллиона рублей.

"Вы можете приехать к нам, увидеть все документы, договор дарения, — рассказала РИА Новости представитель автоцентра, осуществляющего продажу, и подтвердила принадлежность автомобиля к Бурову. — У него (автомобиля) комплектация такая: 3,3 миллиона рублей стоит автомобиль, 600 тысяч рублей — спорт-пакет. Ну и 4 миллиона рублей в итоге, потому что он олимпийский".