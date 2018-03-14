Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую

Смерть Николая Глушкова, бывшего соратника Бориса Березовского, британская полиция пока рассматривает как необъяснимую.

"Никаких новостей на данный момент нет. Мы по-прежнему воспринимаем эту смерть как необъяснимую. Ждем результатов вскрытия", — сообщила РИА Новости в среду представитель Скотланд-Ярда. При этом сроки проведения вскрытия и получения результатов она не уточнила.

О кончине Глушкова накануне сообщил в Facebook владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев.

В 1990-е годы Николай Глушков занимал должности заместителя руководителя компаний "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". В России его обвиняли в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступных путем. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. Последние годы проживал в Лондоне.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам заключения по делу о хищении у "Аэрофлота" более 122 миллионов долларов.