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14 марта 201814:14

В Калужской области раскрыта спящая ячейка ИГ

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Сотрудники ФСБ России задержали в Калужской области четверых участников "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 14 марта в Калужской области задержаны четверо участников так называемой спящей ячейки исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО "Исламское государство" и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне в Москве и Московской области по подозрению в пособничестве террористам были задержаны 60 человек.

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