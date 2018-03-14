В Калужской области раскрыта спящая ячейка ИГ

Сотрудники ФСБ России задержали в Калужской области четверых участников "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 14 марта в Калужской области задержаны четверо участников так называемой спящей ячейки исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО "Исламское государство" и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне в Москве и Московской области по подозрению в пособничестве террористам были задержаны 60 человек.