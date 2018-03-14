"Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах

Мировая столица кинокультуры на этот раз обратила свой строгий взор на лучшие объекты недвижимости. В эти дни десятки стран и городов борются за престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Оба столичных проекта имеют все шансы на победу в своих номинациях.

До начала мероприятия около часа, а на регистрацию уже выстроились несколько очередей. Пресса, организаторы, делегаты — масштаб чувствуется сразу.

Все очень быстро, по-деловому, и здесь, на Лазурном берегу, привыкшем к величественной поступи звезд экрана, с его красной ковровой дорожкой — вот она, совсем другая, без ворса и пафоса. Среди пальм и белоснежных яхт, на всех языках мира, главные бизнес-идеи года возникают, находят понимание, обретают конкретику.

Мировой опыт: России снова есть что предложить, показать и чем удивить. "Лужники", воссозданные, отстроенные заново по самым лучшим технологиям к футбольному мундиалю. И, конечно, парк "Зарядье" — новый, с иголочки, открывающий невиданные доселе панорамы. Сегодня это главный экспонат.

"Вот так вот вспомнить, где бы серьезный большой мегаполис выделил участок, который стоит совершенно гигантских денег, в самом центре города, в историческом месте, под парк, под уличное пространство — это, в принципе, вообще событие мирового масштаба. Такого даже с ходу, честно говоря, и не вспомнишь", — говорит главный архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов.

Москва гордится. Канны восхищаются. Светила мировой строительно-архитектурной мысли обсуждают технические характеристики и архитектурные решения. Парк "Зарядье" претендует на победу в одной из номинаций конкурсной составляющей этого престижнейшего международного форума. То есть, как минимум — даже вне зависимости, победит или нет — это уже один из лучших в мире инфраструктурных проектов.

"Вот этот мост здесь обходится без опор. Он не подвешен на тросах. С технической стороны это настоящее искусство!" — говорит представитель организатора выставки Фабрис Рози.

Представительный состав русской сессии — на российском стенде. У каждой страны свой — здесь их десятки: импровизированные белые шатры прямо на лазурном побережье. И действительно жаль, что конкурсных номинаций так немного.

К Москве с каждым годом присматриваются здесь все внимательнее. Город, не застывший в веках, а развивающийся стремительно, готов удивлять и восхищать этих искушенных и видавших виды экспертов.