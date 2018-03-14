Итальянские хакеры попытались взломать корабельную пушку

Специалисты итальянской компании Leonardo попытались взломать собственную морскую артиллерийскую установку Oto 76/62 SR. Орудие имеет электронную систему управления, и, если к ней подключиться, можно взять под контроль заряжание, наведение пушки и даже программирование высокоточных снарядов.

Хакеры компании-производителя смоделировали несколько ситуаций, как злоумышленники могли получить доступ к артустановке. В том числе и саботаж, когда кто-то из экипажа пронес на борт флэшку с вредоносным кодом и подключил ее к боевой информационно-управляющей системе корабля. Однако, как пишет пресс-служба Leonardo, орудие выдержало все кибератаки.

Oto 76/62 SR – универсальная артиллерийская установка калибром 76 миллиметров. Она способна выпускать до 120 снарядов в минуту на расстояние до 16 километров. А дальнобойный управляемый боеприпас OTO Vulcano орудие может забросить на 40 километров.

Похожий эксперимент проводили специалисты Вашингтонского университета в 2015 году. Они взломали робота хирурга Raven II и заставили его работать абсолютно хаотично. Оператор не мог ничего сделать со взбесившимся дроном. Разве что выдернуть его из розетки. Окажись в этот момент "под ножом" у киберврача живой человек, шансов выжить у него бы не было. Эксперимент американских программистов доказал, что для связи с подобными машинами просто необходимо использовать зашифрованные каналы.