Российский консул попросил о доступе в больницу к Юлии Скрипаль

В среду в посольстве РФ в Лондоне сообщили, что направлен запрос на предоставление консульского доступа к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, передает "Интерфакс".

"Сегодня посольство в Лондоне запросит доступ к дочери Скрипаля, она является гражданкой России", — заявили в ведомстве.

Как сообщили в российской дипмиссии, запрошен консульский доступ в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней консульской конвенции 1968 года.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в полиции Великобритании заявили, что около одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Ими оказались — работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших доставили в больницу, медики оценивают их состояние как критическое.

Как известно, Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году. Его дочь Юлия приехала в Лондон навестить отца, у нее российское гражданство.