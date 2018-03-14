Дело Скрипаля: Великобритания требует срочно созвать Совбез ООН

В связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля британские власти призвали к срочному созыву совещания Совбеза ООН.

"Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", — сообщается на официальной страничке МИД Великобритании в Twitter.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. 4 марта экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в одном из торговых центров. По предварительным данным, сильнейшее отравление пострадавших вызвало нервно-паралитическое вещество (предположительно "Новичок").

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство и потребовала объяснений от России, пообещав, что в противном случае будут приняты серьезные меры.

Российские власти отвергают какую-либо причастность к происшествию в Солсбери.

"Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что по дипломатическим каналам до Лондона была доведена информация о непричастности России к инциденту.