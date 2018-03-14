21 марта Лондон должны покинуть 23 российских дипломата

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Отравление Скрипаля 39 минут назад
21 марта Лондон должны покинуть 23 российских дипломатаЧитайте нас в Telegram
Sky News анонсирует ответ главы британского правительства Терезы Мэй на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Среди мер воздействия на Россию — высылка дипломатов из Великобритании. При этом размах высылки российских дипломатов будет значительным, отмечают британские журналисты, но не таким, как в 1971 году. Тогда Лондон выслал 105 советских дипломатических работников, которых в Великобритании посчитали советскими "шпионами".
При этом, подчеркивает Sky News, российский посол из Великобритании выслан не будет, поскольку Лондон хочет сохранить способность к диалогу. Кроме того, возможны и меры экономического давления на Москву. Среди них замораживание счетов, изъятие активов, а также запрет на выдачу британских виз российским гражданам. Кроме того, Лондон требует экстренно созвать Совет Безопасности ООН.
Тереза Мэй по делу Скрипаля назвала действия России противозаконным использованием силы в отношении Великобритании. Она намерена выслать из Великобритании 23 российских сотрудника дипмиссиии, связанные с разведкой. На их выезд выделяется неделя – до 21 марта. Кроме того, в МИД Великобритании вызван российский посол в Лондоне Александр Яковенко. Ему будет вручено дипломатическое предписание по этому поводу. Высылка дипломатов подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы, заявила премьер-министр Великобритании.
"Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет, — заявила Тереза Мэй. — Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Она добавила, что все высылаемые из Британии российские дипломаты — незаявленные офицеры российской разведки.
В случае высылки российских дипломатов, отметил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, Великобритания получит зеркальный ответ.
Москва так и не получила официального запроса от Лондона по делу Скрипаля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания. Сейчас они в критическом состоянии находятся в реанимации. По мнению врачей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Юлия приехала из России навестить отца. Российское посольство потребовало обеспечить к ней консульский доступ работников посольства, поскольку она является российской гражданкой.
Скрипаль был арестован в России в 2004 году. Он передал британской контрразведке списки российских агентов под прикрытием в Европе за вознаграждение в 100 тысяч долларов. Суд приговорил предателя к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году Скрипаля обменяли вместе с тремя осужденными за шпионаж на российских разведчиков, задержанных в Америке.
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