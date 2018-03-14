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14 марта 201815:48

Российские десантники получат ЗРК "Птицелов" к 2022 году
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Новый зенитный ракетный комплекс специально для российских ВДВ должен пойти в серию после 2022 года. Окончательного облика у него пока нет, рассказал агентству РИА Новости командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, сейчас идет разработка конструкторской документации.

Ранее из источника в оборонно-промышленном комплексе стало известно, что ЗРК построят на базе боевой машины десанта БМД-4М. И это будет исключительно ракетная система без пушечного вооружения. Причем "Птицелов" должен превзойти комплексы ПВО, которые сейчас стоят на вооружение российского десанта.

На сегодняшний день российские "голубые береты" имеют в своем арсенале только "Стрелу-10". В сущности, это легкобронированный тягач МТ ЛБ, на который установили несколько ракет. Они не на много эффективнее переносные ЗРК: радиус действия – до 5 километров, предельная высота – 3,5 километра.

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