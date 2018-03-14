Питерские бомжи избили до смерти товарища, съевшего большую часть мандарина

К пяти и четырем с половиной годам лишения свободы приговорил суд в Петербурге двух мужчин без определенного места жительства за избиение до смерти их товарища. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Северной столицы.

По версии следствия, в феврале 2017 года трое лиц без определенного места жительства в помещении общественного туалета распивали алкоголь.

Между ними произошел конфликт из-за мандарина. Как сообщили подсудимые, потерпевший съел неположенную ему часть фрукта.

Собутыльники за это его жестоко избили, причинив многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. Подсудимые вину признали.