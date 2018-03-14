Массовое убийство: в квартире в подмосковном Ногинске нашли четыре трупа

14 марта 201816:03
Массовое убийство: в квартире в подмосковном Ногинске нашли четыре трупаЧитайте нас в Telegram
Четыре тела обнаружены в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, речь идет об убийстве.
Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах области.
По словам собеседника агентства, при вскрытии двери жилого дома на улице Центральная в поселке Красный электрик, относящегося к Ногинску, были найдены четыре разложившихся трупа.
По мнению криминалистов, людей убили. Обстоятельства их гибели и личности погибших — устанавливаются.
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