Собянин: вводить платный въезд в центр Москвы пока не планируется

Город выбрал другие способы борьбы с пробками, заявил мэр Сергей Собянин, выступая на форуме "Россия — страна возможностей". В частности, столица активно развивает общественный транспорт, в первую очередь метрополитен.

За 10 лет подземка полностью перейдет на поезда "Москва", отвечающие всем современным требованиям. При этом Собянин особо отметил, что столица сейчас — самый подходящий город для быстрого старта молодых специалистов.

"Доля Москвы в валовом региональном продукте страны составляет больше 20 процентов, доля в промышленном производстве — больше 11 процентов. И динамика развития Москвы с точки зрения ВВП значительно выше, чем в других регионах. За семь лет мы нарастили 70 процентов в сопоставимых цифрах инвестиций в основной капитал. Это развитие экономики, это предоставление огромных возможностей для человека", — заявил московский мэр.