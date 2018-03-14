Тема:
Футбол-2018 1 час назад
14 марта 201816:15
Члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболуЧитайте нас в Telegram
На чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом речь о бойкоте турнира не идет, и сборная Англии на нем сыграет.
"Наши высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию", — сказала Мэй во время выступления в парламенте, ее слова приводит РИА Новости. Президентом футбольной ассоциации Англии является принц Уильям.
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