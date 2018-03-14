Мария напомнила Терезе, что Лавров российский министр, а не британский

Тема:
Отравление Скрипаля 10 минут назад
Мария напомнила Терезе, что Лавров российский министр, а не британскийЧитайте нас в Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем "Фейсбуке" о словах премьера Британии Терезы Мэй, что "министр иностранных дел России не достоин своего поста".
"Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России", — напомнила Захарова в своем "Фейсбуке". "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", — добавила она.
Накануне премьер Британии заявила, что к отравлению в Лондоне экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия.
МИД РФ назвал это заявление "цирковым шоу". Там подчеркнули, что власти Британии не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по "делу Скрипаля", напоминает РИА Новости.
Между тем, 14 марта в парламенте Великобритании проходят слушания в связи с "делом Скрипаля".
Премьер-министр страны Тереза Мэй уже заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, а также приостановит все двусторонние контакты на высоком уровне и отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.
На это Мария Захарова в соцсети написала: "Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал".
Кроме того, британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу в России.
Ожидается, что в связи с речью Терезы Мэй МИД России выступит с заявлением.
Ранее по теме
-
Судьбу RT будет решать не британский кабинет, а независимый регулятор10 минут назад
-
Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера42 минуты назад
-
Foreign Office показал антироссийский ролик1 час назад
-
Британский премьер: в нашей стране нет места для коррумпированной российской элиты1 час назад
-
Мэй обещает заморозить опасные для Британии российские госактивы1 час назад
-
НАТО призвала рассекретить проект "Новичок"1 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лондон высылает российских дипломатов
- Скончался знаменитый Стивен Хоккинг
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую
- Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость
Самое читаемое
-
"Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Беглый директор московской школы прятался в шкафу в квартире матери
- Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback
- "Заряженный" Range Rover Velar поймали на гоночном треке
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
#ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- Москву ждет ледяной дождь и мощный снегопад
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"