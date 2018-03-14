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Отравление Скрипаля 10 минут назад

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14 марта 201816:28 (обновлено в 17:26)

Мария напомнила Терезе, что Лавров российский министр, а не британский

Александр Щербак/ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем "Фейсбуке" о словах премьера Британии Терезы Мэй, что "министр иностранных дел России не достоин своего поста".

"Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России", — напомнила Захарова в своем "Фейсбуке". "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", — добавила она.

Накануне премьер Британии заявила, что к отравлению в Лондоне экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия.

МИД РФ назвал это заявление "цирковым шоу". Там подчеркнули, что власти Британии не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по "делу Скрипаля", напоминает РИА Новости.

Между тем, 14 марта в парламенте Великобритании проходят слушания в связи с "делом Скрипаля".

Премьер-министр страны Тереза Мэй уже заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, а также приостановит все двусторонние контакты на высоком уровне и отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

На это Мария Захарова в соцсети написала: "Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал".

Кроме того, британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу в России.

Ожидается, что в связи с речью Терезы Мэй МИД России выступит с заявлением.

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