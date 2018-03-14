Спасение слоненка из болота в Индии сняли на видео

Слоненок провалился в небольшое заполненное илом болото и не смог выбраться из западни самостоятельно. К счастью, его обнаружили местные жители, которые организовали спасательную операцию. Вызволение животного сняли на видео.

Жители города Хассан, расположенного на юге Индии, обнаружили слоненка ночью воскресенья, 11 марта. Они сразу же оповестили егерей, а те в свою очередь пригнали экскаватор.

Изначально предполагалось, что техника раскопает для слоненка путь, однако освободили животное немного иначе. В какой-то момент экскаваторщик просто подтолкнул слоненка ковшом, и тот оказался на свободе.

Однако зверь был настроен агрессивно. Он сразу же попытался напасть на водителя экскаватора и его коллегу — мужчины быстро выбрались из кабины и бросились наутек. К счастью, крики зевак спугнули детеныша и он убежал в лес, где его все это время ждали взрослые слоны.