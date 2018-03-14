Мэй обещает заморозить опасные для Британии российские госактивы

Великобритания заморозит государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировала мировую общественность премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она подчеркнула, что Национальное криминальное агентство Британии усилит борьбу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе и из России.

Как заявила Мэй, в Британии не будет места таким людям или их деньгам.

Соединенное Королевство считает, что за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны российские спецслужбы. Представители РФ отрицают какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

Ранее сообщалось, что Британия приняла решение о высылке 23 российских дипломатов.