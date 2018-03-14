В России празднуют 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа

В России впервые будут изданы мемуары Мариуса Петипа. 200-летие прославленного танцовщика, балетмейстера и педагога в нашей стране отметят масштабно. Накануне в Большом театре открылся Фестиваль российских балетных школ.

Юбилей основателя русской балетной классической школы будут благодарно отмечать в течение года — конференциями, изданиями, восстановленными спектаклями. Это начало празднований: в Большом театре гала-концерт с участием самых талантливых воспитанников отечественных хореографических академий и училищ.

"И московская школа, и санкт-петербургская школа танцуют большие фрагменты из балетов Петипа. Уфимская и новосибирская школы танцуют характерные танцы. Пермь привезла большой фрагмент из оперы "Джоконда", — рассказала ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России Марина Леонова.

Мариус Петипа, родившийся в Марселе, всю жизнь говорил по-французски. Русский не выучил, но именно в столице Российской империи нашлись все условия для того, чтобы реализовался его мощный талант.

Он прожил огромную жизнь, придумал и поставил 60 балетов в Петербурге и Москве, и самое главное — создал базу, школу классического балета, неоспоримую и не имеющую конкуренции. Известно изречение Петипа о том, что именно русские лучше других народов приспособлены для классического балета.

"Русский классический балет — это прежде всего Петипа. И, собственно, мы отталкиваемся именно от того, что нам оставил Петипа. Практически все классическое наследие, движение, арабески, аттитюды французские и так далее — конечно же, да!" — говорит руководитель балетной труппы Большого театра, заслуженный артист России Махар Вазиев.

Петипа — это императорский балет, это зрелища, которые любили русские цари и двор. Это большие деньги, которые четыре императора от Николая I до Николая II давали на постановки Петипа. Он и ставил спектакли к дням коронаций и бракосочетаний венценосных особ. Это многофигурное действие с огромным количеством персонажей, солистами, корифейками, кордебалетом, детьми, мимансом. Такое мог позволить себе не каждый театр.

"Редакции в основном обедняют театр эпохи Петипа, очень сильно обедняют. И задумывая этот праздник, я хотел обратить внимание уже государства на то, как сохраняется наше классическое наследие. К сожалению, очень неважно, особенно коллективы, которые делают это ширпотребом, показывая летом по 80-90 спектаклей за месяц для туристов или развозя на автобусах по всему миру. Это не имеет отношения к балетам Петипа, к сожалению", — говорит ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

На сцене Большого — фрагменты из известнейших всем балетов, вставные номера и характерные танцы. Балеты почти забытые и восстановленные недавно, как, например, па-де-катр из "Пробуждения Флоры". В свое время Петипа поставил его для четырех великих балерин Мариинки. Сегодня его исполняют воспитанницы Академии Русского балета имени Вагановой. Из Якутии привезли па д’эскляв из "Корсара".

"Это полноценный номер па-де-де, который состоит из антре, адажио, мужской, женской вариации и коды. Это очень сложно и очень ответственно. Это — наши лучшие танцоры. Девушка у нас стипендиат фонда Галины Улановой, мальчик — стипендиат главы республики", — рассказала директор Якутского хореографического колледжа имени А. и Н. Посельских Дария Дмитриева.

Следующим крупным концертом, посвященным Мариусу Петипа, будет гала на сцене Большого в конце мая — начале июня. В торжествах примут участие и представители балетных школ мира из Ла-Скала, Копенгагена, Сеула. Завершатся празднования года Петипа на Петербургском культурном форуме в ноябре.