Foreign Office показал антироссийский ролик

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Отравление Скрипаля 1 минута назад
Foreign Office показал антироссийский роликЧитайте нас в Telegram
"Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка" — это лейтмотив видеоролика, который продемонстрировал МИД Великобритании. Форин офис подготовил специальную видеопрезентацию о схеме по агрессии российского государства.
События в ролике разворачиваются с ноября 2006 года, сообщает РИА Новости. Британский МИД напоминает, в это время в Лондоне отравлен экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. После этого британские дипломаты начинают путать кислое с соленым: в августе 2008 года Россия "продемонстрировала выдающееся неуважение к территориальной целостности Грузии". Этот пассаж извращает происходившие в августе 2008 года события, когда Москве пришлось реагировать на агрессию против Южной Осетии и на убийство грузинскими военными российских миротворцев, которые выступали гарантами мира в регионе.
Март 2014 года — Россия незаконно аннексировала Крым, заявляется в ролике Форин офис. Май 2015 года — российская кибератака на парламент Германии. 2015 и 2016 года — Россия взломала сайты минобороны и МИД Дании.
Следующее обвинение: 2017 год — Россия вмешалась в выборы в Черногории. Эти обвинения не подтвердятся, но Лондон использует информационный шум в свою пользу.
2017 год — кампания по кибершпионажу на Украине. В это время на Украине разворачивается эпидемия вируса Petya. Этот вирус поразит в том числе и российские компании на российской территории. И хотя у экспертов существуют большие подозрения, что вирус был написан украинскими хакерами, Лондон обвиняет в распространении вируса Москву на том основании, что комментарии к вирусу написаны на русском языке.
И, наконец: 2018 год — российские военные продолжают нарушать границы воздушного пространства ряда стран. Это утверждение вообще беспочвенно и безответственно. Но Лондон на такие мелочи уже не обращает никакого внимания.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, выступая в британском парламенте, что если бы Москва не была причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, то Россия ответила бы на обвинения за 24 часа. Так как Москва не ответила, а потребовала от Великобритании соблюдения формальных процедур – официального обращения, соблюдения протокола Конвенции о запрете химического оружия, доступ к пострадавшей в атаке российской гражданке 33-летней Юлии Скрипаль, то все эти формальности, по мнению Терезы Мэй, лишь доказывают российскую вину.
Лондон отозвал официальное приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Лавров заявил, что обвинения Москвы в отравлении Скрипаля – это чушь. Москва заявила, что хочет получить доступ к материалам расследования, а также узнать, каким именно веществом был отравлен экс-полковник ГРУ.
66-летний Сергей Скрипаль был обнаружен на лавочке у торгового центра вместе со своей дочерью Юлией. Дочь Скрипался – гражданка России. Она приехала навестить своего отца. Осужденный за госизмену Скрипаль получил убежище в Британии. Он был арестован в 2004 году и осужден на 13 лет заключения. В 2010 году он стал участником шпионского обмена. В Россию в обмен на него и ещё трех осужденных в Россиии за шпионаж граждан из США передали десять человек, включая Анну Чапман.
Сейчас из Лондона будут высланы 23 российских дипломата. В Британии их объявили шпионами. Лондон требует обсудить дело Скрипаля на Совете Безопасности ООН.
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