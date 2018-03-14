Семин: вратарь Гильерме не сыграет с "Атлетико"

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин рассказал о состоянии команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико". Встреча пройдет 15 марта, в первой игре испанцы одержали победу со счетом 3:0.

"Локомотиву" в матче не поможет основной вратарь команды Маринато Гильерме. Голкипер ранее из-за травмы пропустил последнюю игру команды в чемпионате России против екатеринбургского "Урала" (2:0) 12 марта.

"Конкретно не могу сказать, готовы ли сыграть Ари, Джефферсон Фарфан и Владислав Игнатьев, потому что сам не знаю. Футболисты будут играть только тогда, когда будут здоровы на сто процентов — сегодня на тренировке еще посмотрим. Ведран Чорлука готов играть, он провел очень хорошие две игры и идет по нарастающей. Но то, что Гильерме не будет играть, это точно", — сказал Семин, которого цитирует ТАСС.