Опубликовано видео с места столкновения экскаватора и электрички в Москве

В сети размещены кадры, запечатлевшие последствия столкновения экскаватора и электропоезда, произошедшего в среду, 14 марта, между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги.

На записи виден поврежденный вагон электрички, перевернутый трактор и лежащий рядом с поврежденной машиной мужчина, который и управлял строительной техникой в момент аварии.

По предварительной информации, "трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке", сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель получил травмы, кроме него никто не пострадал.

Сведения о том, что экскаватор упал на электропоезд с моста, тиражировавшиеся некоторыми СМИ, пока не нашли подтверждения.

В настоящее время движение на Ярославском направлении МЖД полностью восстановлено, однако автомобильное движение в районе Ростокинского путепровода затруднено.