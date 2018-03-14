Андрей Луговой: дело Скрипаля раскручивают по лекалам истории с Литвиненко

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой считает, что самое плохое, к чему может привести "дело Скрипаля", — это агрессивные действия американцев в Сирии. Обсуждение возможных мотивов убийства, бездоказательных обвинений в отношении России и угроз Лондона состоялось в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль попал в больницу после отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери. Вместе с ним была госпитализирована его дочь Юлия. Скрипаль ранее отбывал в России наказание по обвинению в шпионаже, но в 2010 году был помилован и включен в группу обмена на граждан РФ, задержанных в США. В Великобритании ему было предоставлено убежище.

Как отметил ведущий Владимир Соловьев, это самое удивительное расследование в мире: подозреваемых в отравлении Скрипаля у британской полиции пока нет, но виновная страна уже назначена. Эксперты, участвовавшие в обсуждении, обращают внимание на то, что в этой истории никто не ищет каких-то более глубоких мотивов, нежели "месть агентов Москвы".

"В этой ситуации, когда мы говорим о мотиве, и возникает третья сила — США, которая руками британцев провоцирует обострение ситуации с Россией", — заявил Луговой.

Когда мы говорим о спецслужбах, я хочу обратить внимание, что Скрипаль работал на английскую МИ-5, а меняли его американцы. Это говорит о том, что ЦРУ и МИ-6 — это по сути дела одна структура.

Андрея Лугового британское руководство обвинило в причастности к отравлению другого экс-сотрудника российских спецслужб — Александра Литвиненко. Бывший сотрудник ФСБ Литвиненко погиб от отравления полонием в 2006 году в Лондоне. Согласно докладу британского судебного следователя Роберта Оуэна, виновниками считаются бизнесмен Дмитрий Ковтун и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Луговой напомнил, что Тереза Мэй, которая ранее была министром внутренних дел, засекретила дело Литвиненко и не дала допуска к материалам дела ни Луговому, ни потерпевшей стороне.

Было какое-то шоу выступавшего судьи.

В ситуации с Литвиненко по крайней мере были двое подозреваемых, продолжил Луговой.

В ситуации со Скрипалем они засекретили дело сразу, даже до того, как предъявили обвинения в сторону России.

Многие лекала повторяются, отмечает Луговой. "В нашей истории, связанной с Литвиненко, по крайней мере, были два гражданина Российской Федерации, которые за две недели (до смерти Литвиненко) с ним встречались, а здесь вообще никого не называют. Сразу определяют наличие нервно-паралитического газа, который, вероятно, был произведен в России", — напомнил депутат Госдумы.

Здесь самое главное три составляющих: первое — гражданин, имеющий сомнительную репутацию в России, второе — событие происходит в людном месте, а значит — всеобщая паника, третье — появляется некое вещество, которое недвусмысленно указывает на возможное участие государства, а значит, возможно, России, подводит итог Луговой.

Все. Отработанный маршрут, который позволяет начать эту мировую вакханалию.

И, как стало известно в среду, 14 марта, британское правительство огласило список антироссийских шагов, которые намерено предпринять в ближайшее время. В частности, речь идет о высылке 23 российских дипломатов, заморозке российских активов, которые Лондон считает подозрительными, а также ряд других.