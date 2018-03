Режиссер "Звездных войн" заявил о попытке русских ботов повлиять на сюжет фильма

Создатель восьсьмого эпизода "Звездных войн" Райан Джонсон заявил, что во время подготовки картины его команда подверглась атаке русских ботов. Джонсону поступали десятки сообщений с просьбой оставить в живых одного из героев картины, которого авторы картины и не думали убивать, сообщает Filmschool Project.

Авторы портала пишут, что о "русском влиянии" Джонсон рассказал в документальном фильме "The Director and The Jedi", посвященном съемкам восьмых "Звездных войн".

"Мне писали с сотен аккаунтов в соцсетях с русскими именами, требуя не убивать генерала Хакса. Они даже завели хэштег #HuxLive. Эти ребята действовали сообща", — рассказал режиссер.

По словам Джонсона, он понятия не имеет, чем русским ботам мог так сильно полюбиться этот персонаж, и зачем вообще было устраивать эту акцию.

Хакс – один из руководителей Первого ордена, вымышленного государства с военной диктатурой из "Звездных войн".