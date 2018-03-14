Судьбу RT будет решать не британский кабинет, а независимый регулятор

Определение дальнейшей судьбы лицензии телеканала Russia Today на вещание в Великобритании является компетенцией исключительно независимого медиарегулятора Ofcom, а не правительства Соединенного Королевства.

Об этом, как передает ТАСС, заявила в ходе своего выступления в Палате общин британского парламента премьер-министр Тереза Мэй.

Поясняя позицию власти, она подчеркнула, что верит в верховенство права и демократию и свободные средства массовой информации.

Ранее Ofcom допустил возможность лишения Russia Today лицензии на вещание в стране, если руководство Великобритании решит, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят российские спецслужбы.

По мнению главы RT Маргариты Симоньян, лишение телеканала лицензии может привести к аналогичным последствиям во всей Европе. По ее словам все эти годы Ofcom тщательно мониторил эфир Russia Today на предмет всевозможных нарушений, которых, по словам Симоньян, у RT находили меньше, чем у британских СМИ. Она также рассказала, что ведущий RT Алекс Салмонд подвергся травле со стороны британских средств массовой информации.