Мэй: Россия использует газ для влияния на страны, которые его получают

Лондон ищет альтернативу российскому газу. Великобритания, по словам премьер-министра Терезы Мэй, стремится меньше зависеть от влияния Москвы. По словам Мэй, Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают.

В частности, сообщает "Интерфакс", Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа. Кроме того, Лондон хочет продолжить обсуждение вопроса о британской энергетической безопасности в Евросоюзе, который Великобритания собирается покинуть.

На заявления Терезы Мэй в парламенте повлиял инцидент 4 марта 2018 года. У торгового центра в Солсбери были найдены без сознания на скамейке Сергей и Юлия Скрипаль. 66-летний экс-полковник ГРУ работал на британскую разведку. Он выдал ей данные работавших под прикрытием в Европе российских разведчиков. За предательство Сергей Скрипаль был осужден на 13 лет тюрьмы. Но в 2010 году, отбыв лишь половину срока, Скрипаль стал участником шпионского обмена. Его и еще троих осужденных в России шпионов обменяли на десять задержанных в США россиян, среди которых была Анна Чапман.

По мнению Терезы Мэй, Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери – российской гражданки. Великобритания ищет пару – мужчину и женщину, которые были замечены недалеко от Скрипалей в день отравления. Они покинули Великобританию.

Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьер-министра Великобритании, на разведку. Кроме того Лондон готов заморозить российские государственные активы, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства и его подданных. Кроме того, Мэй обещала провести против России может быть принят "ряд секретных мер".