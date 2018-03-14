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Археология и история 1 час назад

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14 марта 201818:12 Юлия Воробьёва

В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за немецких богачей

Два черепа – слева и посередине – были подвержены деформации, а тот, что справа, остался без изменений.
Фото Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München.

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Переход от поздней античности к Средневековью отмечен двумя ключевыми событиями: падением Западной Римской империи и началом массовых миграций различных варварских племён – готов, франков, лангобардов, алеманнов и других.

Миграции древнегерманских народов на более западные территории запустили ряд глубоких культурных и социально-экономических изменений, которые коснулись всей европейской части континента. Поэтому изучение этого периода представляются очень интересными с точки зрения истории, антропологии и других дисциплин.

В частности, международная команда антропологов и генетиков провела первый геномный анализ народов, обосновавшихся на западной территории бывшей Римской империи около 500 года нашей эры – сегодня эти земли занимает немецкая Бавария.

Исследовательская группа проанализировала геномы почти 40 жителей юго-восточной части Германии и выяснила, что, хотя большинство средневековых баварцев мало чем отличались от жителей Центральной и Северной Европы, была среди них группа людей, которая имела абсолютно другой генетический профиль.

Впрочем, отличалась эта группа и внешне: во-первых, входили в неё только девушки, и, в отличие от голубоглазых баварских блондинок, они обладали тёмными глазами и волосами, а также более смуглой кожей. Во-вторых, у них были необычайно удлинённые черепа, которые, как показал анализ останков, были деформированы намеренно.

По словам экспертов, речь идёт о девушках из Румынии и Болгарии, которых выдавали замуж за высокопоставленных чиновников и богатых наместников ради укрепления политических союзов и династических связей.

Впервые суженные и удлинённые черепа были найдены на берегах Дуная ещё в 1960-х годах, с тех пор специалисты изучают истоки странной практики. Известно, что форму черепа будущим невестам изменяли ещё при рождении: мягкую кость не так уж сложно сжать и придать ей нужный вид, в данном случае – характерную форму башни.

Руководитель одной из команд антрополог Михаэла Харбек (Michaela Harbeck) поясняет: чтобы достичь желаемого эффекта, родители сразу после рождения дочери крепко перевязывали ей голову бинтами, которые та была вынуждена носить в течение нескольких месяцев.

"Трудно ответить, почему они выполнили этот сложный процесс, но он, вероятно, использовался для подражания определённому идеалу красоты или, возможно, для обозначения групповой принадлежности", — добавляет в пресс-релизе исследовательница.

Харбек также отмечает, что изменение формы черепов практиковалось, как правило, в богатых семьях: вытянутая голова служила признаком высокого социального положения и высокого достатка рода.

Историкам и раньше было известно о том, что к деформации черепов новорожденных девочек прибегали некоторые народы, в основном кочевые, например, азиатские гунны. Они, кстати, вторглись в Восточную Европу в 370-х годах, поэтому теперь логично предположить, что моду на головы-башни местные жители переняли именно от них.

Анализ ДНК 13 женщин с деформированными черепами показал, что их обладательницы действительно принадлежат к восточноевропейским народам. Похоронены они были вместе с местными жителями, и особых погребальных обрядов для них, по всей видимости, не проводилось.

Любопытно, что болгарские и румынские невесты были не единственными гостьями баварцев: учёные отыскали также останки, принадлежащие турчанкам и гречанкам. Причём у них черепа были нормальной формы.

Тем временем мужские генетические профили таким разнообразием не отличались: в захоронениях были найдены останки представителей лишь германских племён.

Историки отмечают, что такой спрос на невест из разных стран, вероятно, объясняется поиском политической и экономической выгоды: после падения Римской империи разные народы начинали налаживать связи друг с другом, так что подобная целенаправленная ассимиляция вполне логична. Правда, отправлялись ли баварские принцессы в Восточную Европу с той же целью, пока не известно.

Научная статья с более подробным описанием масштабного исследования опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Добавим, что ранее мы рассказывали о ещё одном необычном погребении в Мексике: без деформированных черепов и там не обошлось.

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