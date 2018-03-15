Найден способ отыскать опасный гриб, убивающий по всему миру сотни земноводных

Тема:
Экология 1 час назад
Найден способ отыскать опасный гриб, убивающий по всему миру сотни земноводныхЧитайте нас в Telegram
Патогенный гриб Batrachochytrium dendrobatidis невероятно опасен: из-за него вымирает огромное количество различных земноводных по всему миру. Исследователи отмечают, что гриб, поражающий кожу лягушек и саламандр, серьёзно угрожает популяциям этих животных. Но в скором времени всё может измениться благодаря новой технологии.
Новый инструмент, известный как ДНК, извлечённая из окружающей среды (environmental DNA, eDNA), фиксирует сигнальные кусочки генетического материала существ, обитающих в этой среде. Речь может идти, например, о животных, сбрасывающих кожу или другие "отходы жизнедеятельности".
Так, под этим термином понимается ДНК, извлечённая из различных образцов окружающей среды — почвы, морской воды и даже воздуха. То есть речь не идёт о конкретной ДНК, извлечённой непосредственно из отдельных организмов.
Такой инструмент позволяет учёным подтвердить наличие большого количество водных существ, не занимаясь при этом хлопотными поисками. Но самое главное, отмечают специалисты, eDNA может достаточно рано поймать опасный гриб, чтобы снизить потери амфибий.
Как сказано в пресс-релизе Университета Вашингтона, за последние 30 лет опасный патоген B. dendrobatidis значительно сократил численность (или даже вовсе уничтожил) по крайней мере 200 видов лягушек на разных континентах. Этот "злодей" также причастен к необъяснимому исчезновению саламандр Центральной Америки.
Основная проблема предотвращения распространения гриба кроется в отсутствие эффективного метода прогнозирования возможных вспышек. До настоящего времени учёные могли определить наличие патогена в среде, если им удалось поймать поражённую им лягушку и взять образцы с кожи животного. Новый же способ поможет заблаговременно просигналить экологам о проблеме.
В предыдущих исследованиях учёные изучали образцы eDNA из водоёмов, чтобы определить, какие типы рыб в них плавали. Также они пытались таким образом выяснить, присутствуют ли в воде инвазивные моллюски.
В 2015 году тогдашняя студентка Университета Вашингтона Колин Каморофф (Colleen Kamoroff) применила анализ ДНК, извлечённой из окружающей среды, чтобы выяснить, исчезла ли определённая рыба из озёр Национальных парков Калифорнии — "Секвойя" и "Кингс-Каньон". Отмечается, что учёные пытались убрать из озёр эту рыбу, которая изначально там никогда не обитала.
Спустя месяц после сбора образцов воды произошло массовое вымирание находящихся под угрозой исчезновения лягушек вида Rana muscosa. Вымирание произошло сразу в трёх озёрах, а причиной являлся злосчастный гриб B. dendrobatidis.
"Мне стало любопытно, можно ли обнаружить B. dendrobatidis в озёрах, из которых я взяла образцы, хотя в то время там ещё не было больных лягушек, — рассказывает Каморофф. – Поэтому я решила проверить образцы eDNA на наличие гриба. Все образцы первоначально были собраны для проекта по восстановлению озёр".
Как и предполагалось, в образцах eDNA из озёр, где позднее произошло вымирание лягушек, был обнаружен B. dendrobatidis, а вот в образцах нетронутых озёр "улики" патогена найдены не были.
По мнению учёных, если бы специалисты вовремя узнали о присутствие такого грибка в водной среде, то смогли бы принять необходимые меры.
Численность лягушек вида Rana muscosa, которые обитают в Национальных парках, снизилась более чем на 90 процентов за последние годы. Анализ ДНК, извлечённой из окружающей среды, мог бы помочь спасти от вымирания этих животных и других земноводных по всему миру, считает учёный.
Авторы работы уверены, что анализ eDNA может дать ранний сигнал о том, где опасный патоген может привести к вымиранию животных. Всё это поможет экологам принять меры по спасению земноводных.
Как считает Каморофф, если возможно предсказать неизбежность вспышки, то можно и предпринять соответствующие меры для уничтожения грибков.
"В отличие от анализа кожи животных, eDNA не требует ловли и обработки животного, которого вы пытаетесь защитить. Мы считаем, что в будущем технология окажется полезной для предотвращения распространения B. dendrobatidis", — говорит другой автор работы Карен Гольдберг (Caren Goldberg).
Добавим, что диагностирвоать грибковые заболевания помогают и краснеющие дрожжи. Также мы рассказывали о других грибках, которые превращает жуков в привлекательных "зомби", чтобы приманить к ним самцов.
Ранее по теме
-
В Пекине из-за загрязнения воздуха введен "оранжевый" уровень тревоги4 суток назад
-
Шампуни, лаки и духи загрязняют городской воздух не хуже выхлопных газов автомобилей21 сутки назад
-
Хлопковые отходы превратят в экологически чистый аэрогель26 суток назад
-
Озоновый слой не восстанавливается над густонаселёнными районами1 месяц назад
-
У 86% подростков в организме обнаружена устойчивая концентрация опасного компонента пластика1 месяц назад
-
Глобальное потепление может обернуться глобальным отравлением ртутью1 месяц назад
Сейчас
На Савеловском направлении остановились поезда
Картина дня
-
В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"
- Россия прощается с Табаковым
- Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- Режиссер, даривший мечты: скончался Леонид Квинихидзе
Самое читаемое
-
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- "Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Путин протестировал Крымский мост
- 23 российских дипломата высылаются из Британии
- Шефа ЦРУ могут арестовать в Европе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- Москва в ледяной глазури: оттепель сменилась резким похолоданием
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"