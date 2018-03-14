Юрий Шевчук опубликовал клип в память о погибшей жене

Юрий Шевчук и группа "ДДТ" опубликовали на своем YouTube-канале клип на песню "Когда ты была здесь", посвященную покойной жене музыканта Эльмире Бикбовой, умершей от рака в 1992 году.

Песня памяти Бикбовой впервые появилась на альбоме "ДДТ" "Иначе / P.S." 2011 года. Режиссером видео стал Алексей Сай, который ранее уже работал с командой Шевчука.

В клипе на песню "Когда ты была здесь" кадры с Юрием Шевчуком и его музыкантами сменяются изображениями Санкт-Петербурга, а в конце ролика появляются съемки из больничной палаты.

Первого марта "ДДТ" выпустили клип на песню "Любовь не пропала".