На центральную Россию наступают мороз, ветер и снег

На регионы Центральной России надвигаются холода. В Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тульской и Ярославской областях в ближайшее время ожидаются снегопады и усиление ветра.

Днем снегопад может быть не таким сильным, как ночью. В ночь на 15 марта в Брянской области ожидается до 49 миллиметров осадков в виде мокрого снега.

Из-за перепадов температуры воздуха от 0 до минус 5 градусов на дорогах образуется гололедица. Возможно налипание снега на провода, предупреждает тульское управление МЧС. Ночью похолодает до минус 8. Ветер с южного сменится на северный. Скорость порывов увеличится до 12-17 метров в секунду.

Снег выпадет в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Сильный ветер также ожидается в Ивановской, Калужской, Ярославской и Костромской областях. Ветер здесь усилится порывами также до 17 метров в секунду.

Днем воздух в центральных российских регионах уже прогревается до положительных отметок. В Тверской области температура воздуха уже на неделе повышалась до плюс четырех градусов, но 17 марта температура упадет ночью до 27 градусов мороза. Перепад составит 31 градус. Вообще же температура окажется на 10-12 градусов ниже климатической нормы для этого периода. То же самое в Ивановской области. Здесь ожидается ночная температура в минус 20-25 градусов.

Аномальные морозы придут и в Москву в день голосования на президентских выборах 18 марта.