Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещанияЧитайте нас в Telegram
Спустя год после смерти известного вахтанговца – народного артиста Вячеслава Шалевича его сын Иван подозревает вдову Татьяну Виноградову (последнюю жену его отца) в том, что она подделала завещание.
Иван Шалевич считает, что она обманным путем взяла под контроль все имущество семьи, а в последние годы жизни артиста настолько втерлась к нему в доверие, что он даже взял ее — врача-гинеколога по профессии — руководить театром.
Но главное, считает Иван, именно Виноградова была инициатором появления странного завещания, по которому стала единственной наследницей своего мужа.
Он решил заявить свои права на наследство отца. Кроме того, Ивана поддержал Дмитрий Федотов, который считает себя внебрачным сыном актера.
Для того, чтобы братьям полноправно вступить в борьбу за наследство, они решили пройти экспертизу ДНК.
Между тем, в студии программы "Прямой эфир" Татьяна Виноградова представила свою версию событий. Она рассказала о том, что последний год жизни Вячеслава был очень тяжелым: у него былая тяжелая неврологическая патология, дисциркуляторная энцефалопатия.
"Он болел восемь лет, ему становилось все хуже и хуже. У него до последнего все было хорошо с сознанием, с юмором. Последний год он даже разговаривать стал больше, чем раньше", — рассказывает вдова.
На обвинения в том, что она присвоила квартиру на Арбате, Татьяна отвечает, что они сделали родственный обмен.
"У меня была трехкомнатная квартира на Марксистской. Я с детьми прописалась к Вячеславу Анатольевичу, тоже в трехкомнатную квартиру, когда родилась Аня. Ваня переехал в мою квартиру. Мы приватизировали квартиру, когда мы уже были семьей и жили все вместе", — поясняет вдова актера.
Тем временем, к последней жене Шалевича свои претензии предъявляет и Дмитрий Федотов. Он утверждает, что в последние годы отец практически перестал с ним общаться, и считает, что это было связано с появлением в жизни отца новой жены.
По его словам, после смерти Вячеслава Шалевича Виноградова даже назвала ему неправильную дату поминок. Кроме того, он утверждает, что вдова предложила Дмитрию деньги, чтобы он больше не появлялся в жизни ее семьи.
Татьяна же утверждает, что с Димой никогда не было никаких отношений, а Вячеслав Шалевич говорил, что это не его сын.
Кроме того, по ее словам, в последние годы жизни актера материальное положение семьи было настолько шатким, что они жили на даче, а квартиру на Арбате сдавали.
Сын Шалевича Иван, со своей стороны, утверждает, что отец три года пытался выписать его из квартиры на Арбате и делал это "с подачи своей новой жены".
По его словам, отец давил на Ивана разными способами, так что в итоге ему пришлось согласиться на обмен.
Сейчас адвокат сыновей Шалевича Евгений Тонкий готовит документы для оспаривания завещания артиста. Он не верит, что Вячеслав Анатольевич уже в 2014 году был настолько болен, что не мог сам подписать завещание. А значит, его наследство надо поделить по справедливости между всеми его близкими родственниками.
Однако главной сенсацией программы стал результат ДНК-экспертизы. Выяснилось, что Дмитрий и Иван не являются родственниками по мужской линии: вероятность родства у них – ноль процентов.
О том, как вышло, что Дмитрий Федотов всю жизнь считал себя сыном известного артиста, кто на самом деле имеет право на шикарную квартиру на Арбате, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лондон высылает российских дипломатов
- Скончался знаменитый Стивен Хоккинг
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую
- Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость
Самое читаемое
-
"Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Беглый директор московской школы прятался в шкафу в квартире матери
- Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- Москва в ледяной глазури: оттепель сменилась резким похолоданием
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"