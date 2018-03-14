Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

Спустя год после смерти известного вахтанговца – народного артиста Вячеслава Шалевича его сын Иван подозревает вдову Татьяну Виноградову (последнюю жену его отца) в том, что она подделала завещание.

Иван Шалевич считает, что она обманным путем взяла под контроль все имущество семьи, а в последние годы жизни артиста настолько втерлась к нему в доверие, что он даже взял ее — врача-гинеколога по профессии — руководить театром.

Но главное, считает Иван, именно Виноградова была инициатором появления странного завещания, по которому стала единственной наследницей своего мужа.

Он решил заявить свои права на наследство отца. Кроме того, Ивана поддержал Дмитрий Федотов, который считает себя внебрачным сыном актера.

Для того, чтобы братьям полноправно вступить в борьбу за наследство, они решили пройти экспертизу ДНК.

Между тем, в студии программы "Прямой эфир" Татьяна Виноградова представила свою версию событий. Она рассказала о том, что последний год жизни Вячеслава был очень тяжелым: у него былая тяжелая неврологическая патология, дисциркуляторная энцефалопатия.

"Он болел восемь лет, ему становилось все хуже и хуже. У него до последнего все было хорошо с сознанием, с юмором. Последний год он даже разговаривать стал больше, чем раньше", — рассказывает вдова.

На обвинения в том, что она присвоила квартиру на Арбате, Татьяна отвечает, что они сделали родственный обмен.

"У меня была трехкомнатная квартира на Марксистской. Я с детьми прописалась к Вячеславу Анатольевичу, тоже в трехкомнатную квартиру, когда родилась Аня. Ваня переехал в мою квартиру. Мы приватизировали квартиру, когда мы уже были семьей и жили все вместе", — поясняет вдова актера.

Тем временем, к последней жене Шалевича свои претензии предъявляет и Дмитрий Федотов. Он утверждает, что в последние годы отец практически перестал с ним общаться, и считает, что это было связано с появлением в жизни отца новой жены.

По его словам, после смерти Вячеслава Шалевича Виноградова даже назвала ему неправильную дату поминок. Кроме того, он утверждает, что вдова предложила Дмитрию деньги, чтобы он больше не появлялся в жизни ее семьи.

Татьяна же утверждает, что с Димой никогда не было никаких отношений, а Вячеслав Шалевич говорил, что это не его сын.

Кроме того, по ее словам, в последние годы жизни актера материальное положение семьи было настолько шатким, что они жили на даче, а квартиру на Арбате сдавали.

Сын Шалевича Иван, со своей стороны, утверждает, что отец три года пытался выписать его из квартиры на Арбате и делал это "с подачи своей новой жены".

По его словам, отец давил на Ивана разными способами, так что в итоге ему пришлось согласиться на обмен.

Сейчас адвокат сыновей Шалевича Евгений Тонкий готовит документы для оспаривания завещания артиста. Он не верит, что Вячеслав Анатольевич уже в 2014 году был настолько болен, что не мог сам подписать завещание. А значит, его наследство надо поделить по справедливости между всеми его близкими родственниками.

Однако главной сенсацией программы стал результат ДНК-экспертизы. Выяснилось, что Дмитрий и Иван не являются родственниками по мужской линии: вероятность родства у них – ноль процентов.

О том, как вышло, что Дмитрий Федотов всю жизнь считал себя сыном известного артиста, кто на самом деле имеет право на шикарную квартиру на Арбате, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".