Миллион долларов на вынос: сотрудники подпольного обменника украли деньги клиента

Вынесли миллион долларов через черный ход: в столице задержали подозреваемых в крупной краже. Злоумышленники заманили москвича в нелегальный пункт обмена, пообещав выгодный курс. Однако в результате покупатель лишился всего. Как все-таки удалось раскрыть эту аферу на миллион?

— Оружие, наркотики есть?

Ни оружия, ни наркотиков: в загородном доме, куда оперативники нагрянули с обыском, только коробки с тысячными и пятитысячными купюрами. На общую сумму один миллион долларов, который злоумышленники уже успели поменять на рубли.

Преступники сначала арендовали помещение в центре Москвы, потом сделали его обменным пунктом без лицензии на банковскую деятельность. Третьим этапом было привести в конкретный обменник конкретного миллионера.

"Потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валюты для того, чтобы поменять один миллион долларов США на российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы, якобы для подсчета переданных купюр, и покинул помещение через запасной выход", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тот самый обменник находится в самом центре столицы — на Садово-Самотечной. Под узнаваемой аркой — ничем не примечательная дверь. Красной лентой помечена территория перед ней.

Это сейчас очевидно: здесь и сто долларов менять было страшно. Но у миллионера были свои источники: знакомые порекомендовали нести деньги именно сюда, уж очень хвалили курс. Это владельца долларов и сгубило.

В ходе допроса выяснилось: знакомые были соучастниками, которые втерлись в доверие к потерпевшему. Сколько было пособников, сейчас выясняет следствие, а пока задержаны двое сотрудников обменника. За мошенничество в особо крупном размере им грозит 10 лет лишения свободы и штраф — один миллион. Рублей.