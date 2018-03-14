Сергей Михеев: США и Великобритания создают новую модель демонизации России

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Отравление Скрипаля 20 минут назад
Сергей Михеев: США и Великобритания создают новую модель демонизации РоссииЧитайте нас в Telegram
США и Великобритания пытаются создать новую модель демонизации России, об этом говорит тот факт, что эти страны навязывают всем мнение, что Россия якобы угрожает химическим оружием чуть ли не всему миру, отмечает политолог Сергей Михеев. Об этом он заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Эксперты обсудили возможные последствия для нашей страны инцидента с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля. Великобритания, как известно, обвиняет в отравлении Россию и уже анонсировала ряд мер против РФ, в том числе высылку российских дипломатов.
Они пытаются поднять давление на Россию на качественно новый уровень, убедив западный мир в том, что Россия опасна — не только потому, что на Украине что-то не так сделала, и не только потому, что она вернула себе Крым, а потому что всему миру угрожает химическим оружием.
"Этот тезис, а именно — угроза применения оружия массового поражения, они применяли неоднократно, применяют его и сейчас", — напомнил Михеев.
Им надо поднять степень демонизации России до северокорейского уровня.
"Они строят схему на уровне примитивного комикса. Надо размягчить мозги западного обывателя, а также политиков и экспертов, чтобы они воспринимали абсолютный комикс. Россия — это такой Доктор Зло, которого никакие аргументы не касаются", — считает политолог.
Он напомнил, что российские военные предупреждали, что в Сирии готовится провокация с применением химического оружия.
Эта ситуация в Великобритании создает фон для того, чтобы что-то произошло в Сирии.
По словам Михеева, дальше Запад потребует коллективного ответа и подъема санкций на качественно новый уровень, в том числе и для того, что максимально делегитимизировать выборы.
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