Симеоне: болельщики будут гнать "Локомотив" вперед

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против московского "Локомотива". По словам специалиста, "железнодорожникам" должны помочь болельщики.

"Не стоит забывать, что это кубковый матч, не стоит недооценивать ситуацию. Меня всегда что-то волнует перед играми. Мы уверены, что болельщики будут гнать "Локомотив" вперед, — заявил Симеоне, которого цитирует РИА Новости. — Это будет интересный матч, учитывая, в том числе, погоду. Но "Атлетико" постарается показать свой футбол и свой максимум".

"Меня волнуют все эти мысли вокруг матча. Многие говорят, что дело сделано, что этот матч не имеет значения. Но к каждому матчу мы подходим со всей серьезностью. Все турниры одинаково для нас важны. Мы одинаково серьезно относимся ко всем соперникам, и Лига Европы — хороший шанс завоевать титул", — добавил специалист.