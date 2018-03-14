После отравления угарным газом людей в Ногинске возбуждено уголовное дело

Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело после гибели шести человек в жилом доме в Ногинске. Трое из шести погибших — дети. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей").

Тела погибших нашли в поселке Красный Электрик Ногинского района, напоминает "Интерфакс". На первом этаже дома были обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей. В квартире на втором этаже были обнаружены тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына. Все тела без видимых признаков насильственной смерти.

При этом в квартире на первом этаже на кухне была зажжена газовая плита, открыта одна конфорка, а также работала газовая отопительная колонка.

Полицейские предположили, что в квартире на первом этаже скопился угарный газ. Это привело к отравлению женщины и детей. Газ также начал поступать в квартиру этажом выше. И ее жильцы также, вероятнее всего, скончались от отравления угарным газом.

Следствие назначило проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, проверку пройдет газовая система дома, а также проверены дымоход и вентиляция. Сейчас устанавливается, когда техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома проверяли специалисты.