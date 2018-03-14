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14 марта 201819:48

Владимир Путин: четыре года назад крымчане приняли историческое решение

Михаил Метцель/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин приехал на митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства подчеркнул, что четыре года назад крымчане приняли историческое решение и восстановили справедливость.

В феврале 2014 года после госпереворота в Киеве власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по воссоединению с Россией. В том же году, 16 марта, состоялось голосование, в ходе которого более 90 процентов принявших участие в голосовании проголосовали за воссоединение. 18 марта был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.

18 марта 2014 года Владимир Путин пришел на митинг за воссоединение с Крымом и Севастополем, который проходил в центре Москвы. "После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки — в Россию", — сказал тогда глава государства.

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