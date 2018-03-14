"Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны

"Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательныЧитайте нас в Telegram
В столице запустили новую информационную платформу "Электронный дом". Жителей теперь не обязательно созывать на общее собрание. Важные решения собственники могут принимать онлайн на портале "Активный гражданин". В качестве пилотного проекта выбрали установку защитных ограждений во дворах или шлагбаумов. Как работает новый сервис, и какие у него перспективы?
Металлические ворота защищают жителей домов на Тверской улице от незваных гостей, но владелец соседнего ресторана потребовал открыть все въезды во двор. Жильцы, конечно, против.
— Все будет забито его машинами, его клиентами. У нас сейчас порядок, охрана есть. Двор хоть и забит, но нашими машинами!
Оставить ворота или нет, нужно решить на общем собрании собственников. Казалось бы, почти все против сноса, но ставить подписи жильцы почему-то не спешат. На сегодня собрали всего четверть голосов.
— Людей нет, хозяев. Многие сдают. Их нет сейчас. Народ не можем собрать!
С такой же проблемой столкнулись и жители дома на Страстном бульваре. Соседей чуть ли не упрашивали ставить подписи, чтобы получить разрешение на установку ограждения.
"Мы пытались проводить собрание во дворе. Не получалось, не набиралось кворума. Поэтому мы распределились, и ответственные по подъездам ходили. В общей сложности это месяца два", — рассказала член инициативной группы жильцов Татьяна Кеда.
Проголосовать за установку, к примеру, шлагбаумов москвичи теперь смогут онлайн из любой точки мира через платформу "Электронный дом". Работает она на базе хорошо знакомой системы "Активный гражданин". Проект пока запустили в пилотном режиме, но многие москвичи уже присматриваются к нему.
"Там уже база всех собственников конкретного помещения, не надо бегать, искать эти свидетельства о собственности. А сейчас, например, один из вариантов — заказать выписку в Росреестре, которая стоила 400 рублей на одно помещение. У нас в доме — 245!" — говорит член инициативной группы жильцов Елена Холмогорова.
Чтобы использовать "Электронный дом", жильцам все-таки придется один раз собраться лично и утвердить новый способ голосования. После этого онлайн-опросы сможет запускать любой собственник — нужно лишь оставить заявку на портале. Голосование начнется после модераторской проверки, через семь дней.
Решение будет считаться принятым, если его поддержит больше половины собственников. Впрочем, некоторые юристы опасаются, что его можно будет опротестовать в суде.
"В Жилищном кодексе РФ предусмотрено: чтобы голосование собственников было признано легитимным, необходимо присутствие обладателей двух третей голосов. Но по электронному голосованию этого портала прописано 50 процентов", — говорит юрист Дмитрий Фаустов.
"Мы внесли изменения в ряд постановлений правительства, регламентирующие порядок установки шлагбаума. Поэтому в данном случае он не требует заочного собрания собственников. И сказали, что достаточно 50-процентного голосования, чтобы решить вопрос по шлагбаумам. Поэтому не стоит здесь апеллировать к Жилищному кодексу", — говорит руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Артем Ермолаев.
В дальнейшем с помощью сервиса можно будет решать любые вопросы по управлению домом — например, устанавливать системы видеонаблюдения или увольнять консьержа. Еще одно новшество: платформа позволит проводить заочные голосования для смены управляющей компании. Для этого, как и раньше, потребуется две трети голосов.
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