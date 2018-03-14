Российские биатлонисты взяли две бронзы на домашнем этапе Кубка IBU

В Ханты-Мансийске стартовал заключительный этап Кубка IBU. 14 марта прошли две гонки суперспринта. Российские биатлонисты завоевали две бронзовые медали.

Тамара Воронина стала бронзовым призером в женской гонке, уступив победительнице немке Каролин Хорхлер 16,8 секунды. Серебро завоевала сестра победительницы Надин Хорхлер (+10,7). Четвертое место заняла еще одна россиянка Евгения Павлова (+17,0).

В мужской гонке росссиянин Василий Томшин также завоевал бронзу. Томшин использовал два дополнительных патрона и уступил 8,3 секунды победителю гонки норвежцу Ветле Шостаду Кристиансену. Вторым стал австриец Лоренц Вегер (+6,1).