Посол России потребовал у Foreign Office "Новичка" из дела Скрипаля

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко потребовал у британского МИД образцы использованного против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отравляющего вещества, сообщает "Интерфакс". Это официальный запрос в отличие от голословных обвинений, которые сделала в британском парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом под названием "Новичок".

Ранее Москва безуспешно ждала запрос из Лондона, который Великобритания должна была сделать в соответствие с Конвенцией о запрете химического оружия. Россия также запросила консульский допуск к пострадавшей от действия неизвестного нервно-паралитического вещества 33-летней Юлии Скрипаль. Юлия Скрипаль – российская гражданка. Она приехала в Британию навестить отца.

Сначала Скрипаль с дочерью решили пообедать в ресторане Zizzi, но там им оказали не слишком вежливый прием. Недовольные обслуживанием Скрипаль и его дочь переместились в ближайший паб. А после паба их обнаружила на скамеечке у торгового центра прохожая. Она и вызвала полицию на место, сообщив, что люди не похожи на наркоманов, но находятся под действием какого-то химического вещества.

Россия обвинения в отравлении Скрипалей отрицает. Москва заявила, что все запасы нервно-паралитических газов были уничтожены в 2017 году. США обещает уничтожить свои запасы только в 2023 году.

Под название "Новичок" подходят пять видов бинарного оружия. Оно в 1970-х годах производилось в Новочебоксарске, Волгограде, Шиханах. Испытания проводились в Узбекистане, в Нукусе.

Великобритания после отравления Скрипаля решила выслать из Лондона 23 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.