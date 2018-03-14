Посол России потребовал у Foreign Office "Новичка" из дела Скрипаля

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Отравление Скрипаля 1 час назад
Посол России потребовал у Foreign Office "Новичка" из дела СкрипаляЧитайте нас в Telegram
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко потребовал у британского МИД образцы использованного против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отравляющего вещества, сообщает "Интерфакс". Это официальный запрос в отличие от голословных обвинений, которые сделала в британском парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом под названием "Новичок".
Ранее Москва безуспешно ждала запрос из Лондона, который Великобритания должна была сделать в соответствие с Конвенцией о запрете химического оружия. Россия также запросила консульский допуск к пострадавшей от действия неизвестного нервно-паралитического вещества 33-летней Юлии Скрипаль. Юлия Скрипаль – российская гражданка. Она приехала в Британию навестить отца.
Сначала Скрипаль с дочерью решили пообедать в ресторане Zizzi, но там им оказали не слишком вежливый прием. Недовольные обслуживанием Скрипаль и его дочь переместились в ближайший паб. А после паба их обнаружила на скамеечке у торгового центра прохожая. Она и вызвала полицию на место, сообщив, что люди не похожи на наркоманов, но находятся под действием какого-то химического вещества.
Россия обвинения в отравлении Скрипалей отрицает. Москва заявила, что все запасы нервно-паралитических газов были уничтожены в 2017 году. США обещает уничтожить свои запасы только в 2023 году.
Под название "Новичок" подходят пять видов бинарного оружия. Оно в 1970-х годах производилось в Новочебоксарске, Волгограде, Шиханах. Испытания проводились в Узбекистане, в Нукусе.
Великобритания после отравления Скрипаля решила выслать из Лондона 23 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
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