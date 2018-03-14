Россия и Белоруссия договорились о мерах по контролю за санкционной продукцией

Минсельхоз РФ и министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Отмечается, что две страны договорились о сотрудничестве белорусской информационной системы прослеживаемости сельскохозяйственной продукции с российской автоматизированной системой "Меркурий". Синхронизировать обе системы предполагается к началу лета 2018 года.

Также РФ и РБ договорились ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность, которой вызывает обеспокоенность Москвы.

Достигнуто соглашение о том, что Белоруссия усилит контроль над недопущением ввоза в Россию "санкционной" сельхозпродукции.

Автоматизированная система "Меркурий" предназначена для электронной сертификации поднадзорных государственному ветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.