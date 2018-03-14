"Крым. Россия. Навсегда": Севастополь встретил президента овациями

Севастополь посетил Владимир Путин, который прибыл на полуостров и побывал на самых масштабных его стройках. Город, как и весь Крым, в эти дни отмечает четвертую годовщину воссоединения с Россией. И президент не мог не принять участия в торжествах и не встретиться с жителями Севастополя.

Что еще, если не "Легендарный Севастополь", может звучать в эти дни повсюду. Четвертая годовщина "крымской весны", когда на улицах Города-Героя, Города Славы Русского флота, города с настоящим русским характером — тысячи людей. И кажется, весь Севастополь сейчас 0 на площади Адмирала Нахимова. Четвертую годовщину "крымской весны" празднуют с размахом, по-русски.

Севастополь — как символ "крымской весны". Вся набережная — в триколорах. Они никогда не отделяли себя от России. Неудивительно, что в 2014-м, после кровавого госпереворота в Киеве, первым поднялся именно Севастополь, а за ним — весь полуостров. Исторический референдум и возвращение в Россию в Крыму, действительно, называют и спасением, и возвращением домой. Многотысячная площадь встречает президента овациями.

Этот праздник в Севастополе — теперь как еще один день рождения города. И, как многие говорят здесь, еще один День победы. В одном строю — снова — бойцы самообороны, казаки, моряки Черноморского флота, обычные горожане. Герои "крымской весны", которые называют все годы в составе Украины третьей обороной Севастополя.

На Графскую пристань Путин прибывает по морю, прямиком с Константиновской батареи. Заложенной еще Суворовым в XVIII веке. Легендарный форт Севастопольской бухты. Во время Крымской войны, а потом и в Великую Отечественную — пример несгибаемой воли, русского духа и отваги. Путин возлагает цветы к памятнику защитникам цитадели. И здесь же президента обступают горожане. Один из символов Севастополя — долгое время полуразрушенный — недавно полностью реконструирован по историческим чертежам. Сейчас здесь еще и первая морская штаб-квартира Русского географического общества с уникальными архивами.

Крым строит свое будущее — новые школы, больницы, детские сады, современные электростанции. Тогда, в 14-м году еще никто не знал, что будет дальше, но все верили. И абсолютным большинством проголосовали за воссоединение с Россией. С тех пор на полуострове изменилось многое, кроме настроения. Простые и близкие каждому слова — "Крым. Россия. Навсегда".