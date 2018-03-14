Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

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Умер астрофизик Стивен Хокинг 1 час назад
Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темнотыЧитайте нас в Telegram
Не стало Стивена Хокинга. Это самый узнаваемый ученый современности и главный эксперт по Вселенной. Так его называли в прессе, а в научных кругах физик считался авторитетнейшим специалистом в области изучения черных дыр. Ему было 76 лет, и вся его жизнь — это достижения, казавшиеся невозможными в принципе.
Среди всех достижений Стивена Хокинга — главное, пожалуй, даже не его вклад в теорию черных дыр, а опровержение теории о том, что прикованный к инвалидному креслу человек обречен на одиночество и забвение. Потерявший способность двигаться и говорить ученый путешествовал, читал лекции, писал книги, снимался в сериалах, парил в невесомости — для этих целей специально переоборудовали самолет.
"Космос, вот и я!" – произнес он, испытав на себе невесомость.
Он мечтал отправиться в космос. Он вообще был мечтателем, бОльшая часть планов сбылась. Прожил на полвека дольше, чем обещали врачи. Ему был 21 год, когда поставили диагноз — амиотрофический склероз: мозг перестает управлять мышцами. В 1965 году, когда он по всем прогнозам должен был умереть, Хокинг женится. У него рождается трое детей. В 1973 году едет в Москву.
"Мы — студенты, аспиранты, нас называли чернодырниками, — вспоминает астрофизик, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Липунов. — Черная дыра — это страшное образование, которое все поедает вокруг. И вдруг приезжает какой-то англичанин из Кембриджа, который говорит, что черные дыры излучают. Излучают! Это была фантастика".
К середине 1980-х годов Хокинг теряет речь и начинает общаться при помощи синтезатора. И еще за него говорят книги — так, что научное знание о теории Большого взрыва, о происхождении черных дыр становится доступно каждому.
"Я думаю, что домохозяйки читали его. И с большим интересом! Во всяком случае, моя жена читала и весьма интересовалась, а она домохозяйка", — отмечает лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов.
Хокинг любил женщин, был дважды женат и дважды разведен. Вообще был очень земным человеком, несмотря на то, что будущее человечества видел в освоении космоса.
"Стивен Хокинг прежде всего великий человек. А уже потом великий ученый. То, что он достиг и продемонстрировал – он показал победу духа над плотью", — подчеркивает президент РАН Александр Сергеев.
Он не боялся смерти, рассматривал мозг как компьютер, который перестанет работать, когда его компоненты сломаются. Говорил, для сломанных компьютеров нет рая или загробной жизни, это сказка для людей, которые боятся темноты.
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