Новую главу ЦРУ обвиняют в пытках и считают, что ее место на скамье подсудимых

Новую главу ЦРУ обвиняют в пытках и считают, что ее место на скамье подсудимыхЧитайте нас в Telegram
Большая чистка в Вашингтоне. Так американская пресса называет то, что сейчас происходит в ключевых ведомствах США. Дональд Трамп меняет руководителей и их замов — и речь уже не только о Госдепе и ЦРУ. Громкие отставки стали полной неожиданностью — но ещё большее удивление вызвали те, кто пришёл на смену уволенным чиновникам.
"С нашими партнерами мы усилили давление на КНДР до такой степени, до которой никто не ожидал. В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. В Сирии еще многое предстоит сделать в плане достижения мира", — заявил Рекс Тиллерсон, государственный секретарь США и, уходя, перекрестился.
Возможно в памяти всплыл издевательский эпизод их совместного с Трампом турне по Азии. The Wall Street Journal раскопала, что во время посещения китайского парламента шеф заставил госсекретаря съесть уже порядком заветревшийся салат "цезарь". Президент США тогда сказал, что иначе хозяева обидятся и рассмеялся.
Напоминает какую-то пытку. Впрочем, в этом деле, как считают правозащитники, Трампу далеко и до Майка Помпео, который Тиллерсона сменит. И до Джины Хаспел, которая вместо Помпео переместится в кресло директора ЦРУ.
"Помпео в прошлом высказывался в поддержку таких методов допроса, как утопление, и есть сообщения, что Хаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в то время, когда заключенных подвергали пыткам. Оба кандидата должны будут дезавуировать все свои прошлые заявления и действия в поддержку этих незаконных действий", — заявила исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International в США Маргарет Хуанг.
По словам Хуанг, перед тем как утверждать обоих на новых должностях сенаторы должны были внимательно изучить их биографии. Есть в них явно постыдные страницы.
Внедрять пытки Хаспел, к примеру, начала еще при Буше-младшем. Руководила она тогда тайной тюрьмой ЦРУ под названием "Кошачий глаз" неподалеку от Бангкока в Таиланде. За тем как истязали подозреваемых. наблюдала лично. Подозреваемых в связях с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) лишали сна, клали в гробы и имитировали утопление.
Наибольшую огласку получил случай с законченным Абу Зубайдой, которого ЦРУ считало человеком близким к Бен Ладену. Абу Зубайда с наручниками на руках и оковами на ногах неделями сидел один в белой, ярко освещенной комнате, где на всю мощь звучала рок-музыка. Его постоянно избивали, туго пеленали, засовывали в ящик. 83 раза по отношению к задержанному применяли и тот самый ватербординг, заставляя его захлебываться и задыхаться.
"Это одно из худших решений ЦРУ на моей памяти. Джине Хаспел — место в Гааге на скамье подсудимых, а не в кабинете директора ЦРУ", — считает Джон Кириаку, бывший аналитик ЦРУ.
Чистка рядов, начавшаяся с Тиллерсона, тем временем идет вовсю. Проследовал на выход и один из самых давних помощников Трампа Джон Макэнти. Его заподозрили в финансовых махинациях и уже лишили доступа в Белый дом.
Эксперты отмечают, что на место бизнесменов, которые помогли Трампу победить, один за другим приходят "ястребы". И видимо неспроста, выступая накануне на базе ВВС Мирамар в Калифорнии, Трамп анонсировал создание космических сил в составе Пентагона. С такой кровожадной командой можно приниматься и за звездные войны.
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