К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого года

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Отравление Скрипаля 5 минут назад
К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого годаЧитайте нас в Telegram
К дипломатическому скандалу между Великобританией и Россией, судя по всему, в Лондоне готовились загодя. История с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля, использованная в качестве повода для высылки российских дипломатов, выглядит заранее срежиссированным спектаклем. Причем свидетельства его подготовки уже обнаруживаются в Интернете.
Судя по эпизодам британского телесериала "Ответный удар", публику в Великобритании готовить к так называемой "российской агрессии" с использованием нервно-паралитического газа начали еще в конце прошлого года. В ноябре 2017 зрители с замиранием сердца следили, как британские спецслужбы пытаются предотвратить теракт с использованием отравляющего вещества ... "Новичок", который по сюжету создал российский химик Камиль Марков.
Почему главными злодеями с характерным акцентом в британском сериале выступают именно россияне удивления, в принципе, не вызывает — этот образ западный шоу-бизнес эксплуатирует постоянно, а вот роль не самого известного для широкой публики отравляющего вещества "Новичок", вопросы вызывает.
Известно, что сериал "Ответный удар" финансируется и создается при непосредственном участии британских спецслужб. И выбор токсичного яда для сюжета выглядит более чем странным, если только это не подготовка общественного мнения к будущей провокации.
Первыми странное совпадение с отравлением Сергея Скрипаля и сюжетом "Ответного удара" заметили российские пользователи соцсетей — поклонники британского сериала.
Журналист Елена Золотова опубликовала свой пост сразу же после заявления Терезы Мэй: "Я посчитала это какой-то шуткой нереальной. Это даже не совпадение, это калька абсолютная. Я посмотрела на выходных и не поверила.. Ну да, симпатичный боевичок".
На протяжении 3-х серий жена арабского террориста вместе с российским химиком и боссом белорусской мафии планируют операцию по распылению газа "Новичок" с помощью бомбы. Таким образом, к моменту заявления британского премьер-министра у английской публики в голове уже сложилась прочная связка злодеев с химическим оружием "Новичок" наперевес.
Российские же эксперты не исключают, что и в реальности участниками отравления Скрипаля в Солсбери могли быть организованные британскими спецслужбами члены интернациональной группы.
"Всё это — тщательно спланированная провокация. Причем провокация не только британских спецслужб. В ее исполнении могут быть задействованы самые разные персонажи. Удивляет сам факт использования такого экзотического компонента для отравления человека. Что–то в Великобритании очень любят яды", — считает Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, член совета по внешней и оборонной политике.
Еще одно примечательное совпадение, на которое также обратили внимание пользователи Интернета — подозрительная активность одного из русскоязычных YouTube-каналов, который по некоторым сведениям модерируется из Лондона.
25 февраля, то есть за 8 дней до отравления Скрипаля, модераторы канала загрузили в сеть 4 тематических видео — архивные записи новостных репортажей российского телевидения о задержании бывшего сотрудника ГРУ. Судя по техническим маркерам на экране — записи датируемые началом 2000-х где-то бережно хранились на профессиональных видеокассетах, чтобы в назначенный час быть размещенными на видеохостинге.
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