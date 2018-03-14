"Салават" в овертайме вырвал у "Авангарда" путевку в 1/4 финала Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" стал победителем серии 1/8 финала Кубка Гагарина против омского "Авангарда". В заключительном, седьмом матче противостояния уфимцы на своей домашней арене в овертайме одержали победу над соперниками со счетом 3:2 и стали последним участником четвертьфинала турнира. Итоговый счет серии 4:3 в пользу "Салавата".

Счет в поединке усилиями Семена Кошелева на 12 минуте открыли омские хоккеисты. Ответ подопечных Эркки Вестерлунда случился на 29 минуте, когда отличился Антон Бурдасов. Долгое время на табло уфимской арены держался ничейный счет, однако за две минуты финальной сирены уфимцев вывел вперед Теэму Хартикайнен. Впрочем, эта шайба не деморализовала гостей, которые благодаря голу Максима Чудинова за 17 секунд до сирены смогли перевести игру в дополнительное время.

В овертайме на 73 минуте игры решающий бросок по воротам омичей нанес Максим Гончаров, оказавшийся результативным и выведшим "Салават" в 1/4 финала Кубка Гагарина. Их соперником по следующей стадии станет челябинский "Трактор".

Помимо этой пары Восточной конференции в четвертьфинале Кубка Гагарина сыграют "Ак Барс" — "Металлург" (Магнитогорск) , а на Западе встретятся СКА — "Локомотив" и ЦСКА — "Йокерит".

Матчи состоятся 16, 17, 20, 21, и, если понадобится, 23, 25 и 27 марта. Напомним, что серии длится до четырех побед одной из команд.