Захарова в "60 минут" рассказала, кого укрывает и защищает у себя Лондон

В эфире программы "60 минут" на канале "Россия" официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Москва получила от Британии список из 23 фамилий российских дипломатов. Она также пообещала: министерство в ближайшее время расскажет об ответных мерах.

Кроме того, Захарова также подчеркнула провокационный характер того, что сейчас происходит в Англии. Британский премьер Тереза Мэй во время слушаний в парламенте попыталась выставить Россию виноватой во всех возможных преступлениях. Для этого даже сделала специальный видеоролик.

При этом Мария Захарова навала Лондон большой прачечной по отмыванию грязных денег. Причем это историческая особенность, добавила чиновница российского внешнеполитического ведомства.

"Вы знаете, какого количества именно российских граждан ожидается от Лондона выдача по официальным запросам? Более 40 человек. Среди них не только люди, которые привезли "грязные деньги", на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, коррупцию. Среди этих 40 есть серийные убийцы", — отметила Мария Захарова.

При этом эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, но и получили особый статус и полное покровительство со стороны Лондона, полный пакет защиты, социальной помощи.

После отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала комплекс направленных против России мер. Среди них — "борьба с опасными преступниками и коррумпированными элитами". По словам Мэй, в Великобритании "нет места ни этим людям, ни их деньгам".

Получив в прошлом 2017 году 800 тысяч фунтов от российских инвесторов, правящие консерваторы теперь намерены встряхнуть имеющих лондонские активы олигархов. Заявления на этот счет туманные.