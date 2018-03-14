Захарова в "60 минут" рассказала, кого укрывает и защищает у себя Лондон

Тема:
Отравление Скрипаля 40 минут назад
Захарова в "60 минут" рассказала, кого укрывает и защищает у себя ЛондонЧитайте нас в Telegram
В эфире программы "60 минут" на канале "Россия" официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Москва получила от Британии список из 23 фамилий российских дипломатов. Она также пообещала: министерство в ближайшее время расскажет об ответных мерах.
Кроме того, Захарова также подчеркнула провокационный характер того, что сейчас происходит в Англии. Британский премьер Тереза Мэй во время слушаний в парламенте попыталась выставить Россию виноватой во всех возможных преступлениях. Для этого даже сделала специальный видеоролик.
При этом Мария Захарова навала Лондон большой прачечной по отмыванию грязных денег. Причем это историческая особенность, добавила чиновница российского внешнеполитического ведомства.
"Вы знаете, какого количества именно российских граждан ожидается от Лондона выдача по официальным запросам? Более 40 человек. Среди них не только люди, которые привезли "грязные деньги", на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, коррупцию. Среди этих 40 есть серийные убийцы", — отметила Мария Захарова.
При этом эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, но и получили особый статус и полное покровительство со стороны Лондона, полный пакет защиты, социальной помощи.
После отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала комплекс направленных против России мер. Среди них — "борьба с опасными преступниками и коррумпированными элитами". По словам Мэй, в Великобритании "нет места ни этим людям, ни их деньгам".
Получив в прошлом 2017 году 800 тысяч фунтов от российских инвесторов, правящие консерваторы теперь намерены встряхнуть имеющих лондонские активы олигархов. Заявления на этот счет туманные.
Ранее по теме
-
Небензя: Россия не позволит Британии разговаривать с собой языком ультиматумов39 минут назад
-
Постпреды США и Великобритании обрушились на Россию на заседании Совбеза58 минут назад
-
Совбез ООН проводит закрытые консультации по инциденту в Солсбери1 час назад
-
К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого года2 часа назад
-
При загадочных обстоятельствах: Мэй без фактов обвиняет Россию, Москва готовит ответ3 часа назад
-
Посол России потребовал у Foreign Office "Новичка" из дела Скрипаля4 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лондон высылает российских дипломатов
- Автомобильную часть Крымского моста откроют в мае
- Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- Режиссер, даривший мечты: скончался Леонид Квинихидзе
Самое читаемое
-
"Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Беглый директор московской школы прятался в шкафу в квартире матери
- Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Путин протестировал Крымский мост
- 23 российских дипломата высылаются из Британии
- Шефа ЦРУ могут арестовать в Европе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- Москва в ледяной глазури: оттепель сменилась резким похолоданием
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"