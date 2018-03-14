Тренер ЦСКА Гончаренко: в матче против "Лиона" ситуация для нас простая

В преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и французским "Лионом" главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился своими ожиданиями от игры и оценил положение своего клуба. По его словам, у клуба достаточно простая ситуация.

"Ситуация, в которой мы находимся достаточно простая – мы должны забить гол и сделать это можем как в начале игры, так и в конце, поэтому должны быть готовы к любому сценарию игры, – признается специалист, слова которого приводит ТАСС. – У нас хорошая выездная статистика, но этим не стоит обольщаться, ведь все игры были напряженными, а результат мог повернуться как в одну, так и в другую сторону".

Также наставник "красно-синих" оценил перспективы участия в матче некоторых футболистов ЦСКА.

"Витиньо физически прекрасно готов и тренируется со всеми в общей группе. Почему не забивает Муса? Самое главное, что он получает игровую практику, из-за которой у него притупились некоторые сильные качества, но его голы скоро придут".

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА проведет на выезде. Матч состоится 15 марта.