В Сирии на двое суток продлена гуманитарная пауза

Российские военные заявили о продлении сразу на двое суток гуманитарной паузы в районе города Дума (север Восточной Гуты).

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление министерства обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что город Дума смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан и 15 марта работа гуманитарных коридоров будет продолжена.

Это стало возможно благодаря перемирию, которое соблюдается в этом регионе Сирии всеми сторонами уже трое суток подряд.

Всего же по данным российского Центра примирения враждующих сторон за последние семь дней в Думу прибыли два гуманитарных конвоя, которые доставили 318 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов.