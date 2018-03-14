Баскетбол. "Нижний Новгород" пробился в 1/4 финала Кубка Европы

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" одержали победу в ответном матче 1/8 финала Кубка Европы против кипрского "Керавноса", который они проводили на своей площадке. Итоговый счет 71:61. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Стеван Еловац, в активе которого 17 очков.

Благодаря этой победе российский клуб смог гарантировать себе выход в следующий этап турнира. Ранее в первой встрече россияне на выезде также обыграли киприотов со счетом 77:62. В 1/4 финала Кубка Европы баскетболисты "Нижнего Новгорода" сыграют с победителем пары "Керменд" (Венгрия) – "Умана Рейер" (Италия).

Первый поединок четвертьфинального противостояния состоится 21 марта.