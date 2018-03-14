Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

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Президентские выборы 42 минуты назад
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИКЧитайте нас в Telegram
Кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась и покинула студию для теледебатов телеканала "Россия 1". Она возмущена тем, что ей мешали высказываться другие кандидаты, а ведущий Владимир Соловьев, при всем уважении к Собчак, отказался вмешаться в это.
"На моей передаче я бы перебил всех, дал бы возможность сказать каждому. По закону не могу... Я не имею права... Я считаю, что это ужасно (когда не дают сказать слова), но таков закон", — ответил телеведущий Владимир Соловьев на просьбу Собчак о вмешательстве.
Ксения Собчак подала жалобу в ЦИК России на журналиста. Из ЦИК пришел ответ.
"СМИ самостоятельно определяют формат совместных мероприятий, — ответила Собчак секретарь ЦИК России Майя Гришина. — Форма поведения ведущего — это исключительно полномочия СМИ. Ни закон, ни ЦИК никаких рамок здесь не ставит, кроме одного — нельзя проводить предвыборную агитацию, то есть призывать голосовать за кого-либо".
Всего на пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от партии "Яблоко". В таком алфавитном порядке фамилии кандидатов будут указаны в избирательном бюллетене.
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