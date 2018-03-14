Элла Памфилова пригласила в ЦИК Алексея Навального, чтобы показать "защиту от дурака"

Алексей Навальный и его соратники приглашены 15 марта в ЦИК России. Приглашение сделала лично глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Она пообещала показать Навальному, как работает ГАС "Выборы", а также показать, как может проголосовать "мобильный избиратель".

Навальный и его сторонники согласились ответить на приглашение в гости, сообщает "Интерфакс". Ранее Навальный распространил видеоролик, на котором сотрудник его штаба пришел с паспортом в МФЦ в трех районах Москвы – Косино, Новокосино и Вешняки. В каждом он получил бумагу, которая позволит ему трижды проголосовать на разных участках. Так ли это, и должна опровергнуть или доказать Элла Памфилова.

Навальный считает, что все 4,3 миллиона открепившихся избирателей — это люди, которые взяли с десяток таких открепительных талонов.

Многократное голосование – это уголовное преступление, предупреждает "умников" с десятком открепительных замглавы ЦИК Николай Булаев.

"Хоть десять у вас талонов на руках, хоть пятнадцать. Действует один и первый. Все остальное бессмысленно, — подчеркнул он. — В этом есть "защита от дураков", которые пытаются взять три талона, а потом в интернете трясти ими".

По его мнению, тех, кто взял три талона и считает, что всех обманул, 18 марта ждет большое разочарование.